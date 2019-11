En 2014, pour les producteurs de fruits belges (poires et pommes essentiellement), c’est une année catastrophe. En effet, la Russie décide, en réplique aux sanctions européennes à son égard, de cesser les importations de produits frais européens. Les fruits belges ne sont plus les bienvenus et c’est tout un secteur qui s’angoisse. Il faudra à tout prix s’attaquer à de nouveaux marchés ou développer ceux qui existent déjà.