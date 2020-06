Les projections du Bureau du Plan sont préoccupantes. Le déficit sera toujours de 5% en 2025. Et la dette, de 120% du PIB. L’institution appelle à une meilleure répartition des charges entre l’Etat fédéral et les Régions.

C’était le point le plus attendu de ces projections : les finances publiques. Les finances de l’État belge, déjà déficitaires avant la crise, se dirigent en 2020 vers un déficit historique de 47,5 milliards d’euros, soit 11,1 % du PIB.

La récession fait plonger les recettes fiscales. S’y ajoute le coût du chômage temporaire et des nombreuses autres mesures de soutien mises en œuvre par les autorités, dont le total avoisine les 15 milliards d’euros, sans même compter les reports de taxes et les garanties d’État. Mais le plus gros problème de ces projections réside dans le fait que d’ici 2025, “le solde primaire reste à un niveau historique”, lance Philippe Donnay, “ce qui est très préoccupant”.