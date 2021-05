Électrification des voitures de société : "Nous sommes bien conscients que 2026, c’est demain, mais cela laisse cinq ans pour peaufiner le réseau et nous équiper" Conjoncture05:57 François Mathieu

© Shutterstock Pour les entreprises qui investissent dans une borne de recharge accessible au public entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, un taux de déduction de 200 % sera appliqué.

“ Une règle transitoire s’appliquera aux voitures particulières à carburant fossile acquises entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025, mais elle sera progressivement supprimée. La déductibilité sera plafonnée à 75 % en 2025, 50 % en 2026, 25 % en 2027 et réduite à zéro en 2028”, précise-t-on au cabinet des Finances. Après 2026, il faut noter que les véhicules hybrides ne pourront plus faire partie du système et les véhicules utilitaires ne sont plus visés par la réforme. Un constat regretté par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui s’inquiète aussi de la question des infrastructures et de l’approvisionnement en électricité.