Le patron de Tesla, Elon Musk, vient de dépasser celui de Facebook, Mark Zuckerberg dans ce classement, ravissant à ce dernier la troisième place qu’il occupait derrière Jeff Bezos, le patron d’Amazon (plus de 200 milliards de dollars) et Bill Gates, cofondateur de Microsoft (126 milliards). La flambée, cette année, de presque 500 %, des actions Tesla notamment dans le cadre de leur division par 5, a fait grimper la valeur boursière de l’entreprise à près de 460 milliards de dollars. Compte tenu de sa participation, Elon Musk pèse donc près de 116 milliards de dollars, selon Bloomberg. Ce montant recouvre aussi quelque 7 milliards de valeurs diverses, et 18 milliards liés à ses activités dans le domaine spatial.

Pauvre ami Zuckerberg

Le pauvre Mark Zuckerberg n’est plus riche que de 111 milliards de dollars. Mais il a beaucoup d’amis en réseau, ce qui n’a pas de prix… Tous deux sont aussi plus riches désormais que le Français Bernard Arnault (LVMH) avec son portefeuille estimé à 86 milliards de dollars.

Scott MacKenzie accélère

Au passage, notons que l’ex-épouse de Jeff Bezos, a profité de la hausse des actions Amazon, pour prendre la tête du peloton des femmes les plus riches du monde. Avec son pactole de 66,4 milliards de dollars, Scott MacKenzie vient en effet de dépasser la Française Françoise Bettencourt Meyers (L'oreal).