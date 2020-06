La prudence reste de mise à court terme. À long terme, les actions s’imposent.

L’année 2020 restera dans les annales boursières à plus d’un titre. “Nous avons enregistré à la fois la plus forte correction de l’histoire et ensuite la plus forte progression de l’histoire, et ce en l’espace de 100 jours”, rappelle Luc Charlier, Investment Strategy Specialist chez ING Belgique.

Il n’y a pas vraiment de secret à ces mouvements en sens divers pour le moins… historiques : “Un tsunami d’argent a été injecté dans le système. C’est en soi très favorable aux actions”, commente à ce sujet Philippe Gijsels, Chief Investment Strategist chez BNP Paribas Fortis, en évoquant l’action des banques centrales pour soutenir coûte que coûte l’économie.