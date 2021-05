Le pourcentage de produits recyclés ne cesse de grandir en Belgique. En 2020,, se félicite Fost Plus.

Des progrès, détaille l'organisme de collecte et de gestion des déchets, notamment dus à une meilleure communication autour du tri des déchets, mais aussi à l'instauration du "Nouveau Sac Bleu", qui a permis une augmentation moyenne de 8 kilos de PMC récoltés par habitant à des fins de recyclage. "Une performance qui permet au taux de recyclage des emballages en plastique d’atteindre 51 %, et ce, avec 5 ans d’avance sur l’objectif européen de 50 %. Nous recyclons également de plus en plus d’emballages sur le territoire belge."

Un résultat qui ravit Patrick Laevers, Managing Director de Fost Plus. "La Belgique est dans le peloton de tête européen en matière de recyclage des emballages ménagers. Grâce à des systèmes uniformes et à un message de tri simple, aucun autre pays ne fait mieux que nous en matière de recyclage d’emballages."

64,9 kg de déchets par habitant

Certains types de déchets connaissent une hausse plus forte que d'autres. "En 2020, nous avons recyclé 32,2 kilos de verre, 16,9 kilos d’emballages en papier et carton et 15,8 kilos de PMC par habitant. Le nombre de tonnes d’emballages en plastique et verre recyclés connaît donc une hausse par rapport à 2019, tandis que le recyclage des emballages en papier et carton reste relativement stable."

Une hausse qui ne concerne pas que les ménages, précise encore Fost Plus. "Alors que les sorties étaient pourtant limitées, nous avons atteint en 2020 un nouveau record dans le domaine de la collecte en dehors du domicile. [...] Nous enregistrons 19 000 tonnes, soit 3 000 tonnes de plus que l’année précédente."

Recyclage made in Belgium

Fost Plus se targue également d'une belle évolution sur le recyclage en circuit court. "98 % du recyclage se fait en Belgique et dans les pays voisins, dont 79 % sur le territoire belge (soit près de 4 % de plus qu’en 2019). Il s’agit principalement du papier et carton, du verre et du métal. Aujourd’hui, les emballages en plastique sont encore essentiellement recyclés en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en moindre mesure en Espagne. Quelque 9 % des emballages en plastique sont recyclés en Belgique. Ce pourcentage atteindra plus de 50 % d’ici 2023, avec l’ouverture des lignes de recyclage annoncées pour bouteilles PET et films PE", souligne l'entreprise.

Des opérations qui ont toutefois un coût pour les contribuables. "Le recyclage des déchets d’emballages ménagers représente un coût sociétal de 15 euros par habitant. Il est le plus faible d’Europe, et ce, alors qu’avec son taux de recyclage de près de 95 %, la Belgique est parmi les meilleurs de l’Union."