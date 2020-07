La Confédération Construction annonce mercredi, par communiqué, une perte de 3,3 milliards d'euros de revenus pour le gouvernement à cause de la crise du coronavirus et de l'absence d'un plan de relance pour les secteurs de la construction et de l'immobilier. Selon les calculs de la Confédération Construction et de l'Union professionnelle du secteur immobilier (UPSI), en refusant de baisser temporairement la TVA pour les nouvelles constructions et d'aider ainsi les deux secteurs, les pouvoirs publics ont fait l'impasse sur 3,3 milliards d'euros.

La fédération sectorielle rappelle que la construction verse au Trésor 45% de son chiffre d'affaires grâce à la TVA, l'impôt sur les personnes physiques, l'impôt des sociétés et l'ONSS (plus de 50% pour la construction de logements neufs). "Il est incompréhensible de se passer de recettes supplémentaires à un moment où le Trésor est déjà lourdement pénalisé par le Covid-19", estime l'administrateur délégué de la Confédération Construction, Robert de Mûelenaere.

L'UPSI et la Confédération rappellent leur souhait d'obtenir une baisse temporaire de la TVA pour les nouvelles constructions et une généralisation de la baisse de la TVA pour les démolitions-reconstructions dans toutes les régions pour les acteurs professionnels et privés.

Ces derniers mois, les enquêtes de la Banque nationale ont montré une forte baisse des activités des entreprises de construction. 60% des investisseurs ont reporté leur projet immobilier selon la dernière enquête mensuelle d'ING et le Bureau fédéral du Plan prévoit une diminution de 10,5% des activités du secteur de la construction en 2020, rappelle le communiqué.