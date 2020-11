En Europe, on ne badine pas avec les règles de la concurrence commerciale loyale. Les infractions de type entente sur les prix (quand des fabricants se concertent pour fixer les prix de certains produits, limitent la production, se partagent les marchés ou les clients), abus de position dominante et concentrations (ces fusions d'entreprises qui aboutissent à des situations de monopole) sont sanctionnées durement. Les amendes infligées par la Commission européenne aux entreprises ayant des pratiques anti-concurrentielles sont parmi les plus élevées au monde : de 2010 à 2019, la Commission en a ainsi infligé pour 28,5 milliards d'euros.