Le compte d’épargne, en effet, est tout sauf le produit idéal pour se constituer un solide bas de laine dans lequel puiser lorsque l’heure de la retraite aura sonné.

Pourquoi ? Tout simplement parce que le taux de rendement du compte d’épargne est, la plupart du temps, battu par l’inflation, et même à plate couture depuis 2015.

Votre banque doit ainsi vous accorder un royal 0,11 % de rémunération sur votre compte d’épargne cette année. Rabobank, longtemps à la pointe du combat, propose désormais 0,30 % de rendement sur le compte. Il y a certes encore quelques offres plus généreuses : Deutsche Bank et Beobank proposent des taux de 0,9 % et 0,8 %, mais pour des montants mensuels plafonnés respectivement à 500 et 750 euros.