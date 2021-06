La conclusion de ce deal est étroitement liée à la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine. Selon Katherine Tai, la représentante américaine au Commerce, cette suspension des tarifs douaniers va permettre à Airbus et Boeing de combattre plus efficacement l’émergence de la Chine dans le secteur aéronautique. En effet, le Chinois Comac espère briser le duopole Airbus/Boeing dans ce domaine. Toujours selon la représentante américaine au Commerce, la suspension des tarifs douaniers ne sera maintenue que si l’Europe limite les subsides octroyés à Airbus. Un accord plus large devra donc être trouvé au sujet des subsides acceptables et ceux qui ne le sont pas.