Les indemnités relatives au droit passerelle seront taxées à un taux forfaitaire préférentiel de 16,5 %.

Ce lundi, nouvelle réunion entre les ministres concernés et les fédérations intersectorielles pour débroussailler les mesures de soutien fédérales au secteur Horeca. On le sait l’enveloppe est un brin supérieure à 500 millions d’euros. Quelque 290 millions sont dévolus au droit passerelle de crise “en cas de fermeture” et au droit passerelle de crise “en cas de reprise” (pour relance).