Coulisses, confidences... Comment la Belgique a convaincu l’Europe d’approuver son plan de relance Conjoncture François Mathieu

© GUILLAUME JC

"Il y a eu des milliers d’allers et retours avec la Commission européenne. On a parfois passé quelques nuits blanches à répondre à leurs questions", se rappelle Thomas Dermine, secrétaire d’État à la relance (PS). Mais c’est fait : la Commission européenne a donné son blanc-seing au plan de résilience et de relance belge (PRR). Un feu vert qui ne coulait pas forcément de source. A la fin de l’année dernière, on ne donnait pas cher de la fraîche émoulue équipe vivaldienne. L’encre de l’accord gouvernemental était à peine sèche qu’il fallait déjà noircir des pages et des pages de projets éligibles à cette fameuse manne de 5,9 milliards d’euros. En tenant compte des susceptibilités communautaires, partisanes, régionales, on en passe et des meilleures.