Cette proposition doit encore obtenir l'approbation du conseil des gouverneurs du FMI, a précisé Kristalina Georgieva, en marge du G20 qui se tient à Venise, en Italie, vendredi et samedi.

"Le conseil d'administration du FMI a souscrit jeudi à ma proposition de procéder à une nouvelle allocation générale de DTS (droits de tirages spéciaux) équivalant à 650 milliards de dollars, soit la plus élevée de l'histoire de l'institution, pour faire face aux besoins globaux de réserves à long terme durant cette crise (provoquée par la pandémie), la pire depuis la Grande Dépression", a déclaré la dirigeante dans un communiqué.

"Je vais maintenant présenter la proposition (...) au conseil des gouverneurs du FMI pour examen et approbation", a-t-elle ajouté.

Une tactique similaire à la crise financière de 2009

Si la proposition est approuvée, l'allocation de DTS sera effective "d'ici la fin du mois d'août", a-t-elle dit.

"Cette allocation constitue une bouffée d'oxygène pour le monde. Elle accroîtra les liquidités et les réserves de tous nos pays membres, renforcera la confiance et favorisera la résilience et la stabilité de l'économie mondiale", estime en outre Mme Georgieva qui avait dévoilé cette proposition en mars dernier.

En 2009, une allocation de DTS avait contribué à la reprise après la crise financière mondiale. Mme Georgieva s'est dit "convaincue" que celle-ci aura un effet bénéfique "similaire".

Elle a en outre expliqué que le dialogue va se poursuivre "activement (...) dans les mois à venir pour déterminer comment, de manière viable, les pays plus riches pourraient volontairement redéployer leurs DTS au profit des pays plus pauvres et plus vulnérables afin de les aider à se redresser après la pandémie".

Ceci "contribuera aussi à stimuler la reprise de l'économie mondiale".

Un système vieux de plus de 50 ans

La décision d'approuver une allocation de DTS requiert alors "le soutien de pays membres représentant 85 % du nombre total des voix attribuées aux pays membres qui participent au département des DTS", précisé le FMI.

Créés en 1969, les DTS (SDR en anglais) ne sont pas une monnaie et n'ont pas d'existence matérielle.

Leur valeur repose sur un panier de cinq grandes monnaies internationales, le dollar, l'euro, la livre, le renminbi ou yuan, et le yen.

Une fois émis, les DTS peuvent être utilisés soit en monnaie de réserve qui permet de stabiliser la valeur de la monnaie intérieure, soit convertis dans des monnaies plus fortes afin de financer des investissements.

Pour les pays pauvres, l'intérêt est aussi de se procurer des devises fortes sans avoir à verser des taux d'intérêt substantiels. Mme Georgieva martèle que cela ne créera ainsi pas de dette supplémentaire.