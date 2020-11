La crise du coronavirus a creusé les inégalités, particulièrement aux Etats-Unis où les plus riches se sont davantage enrichis. Pour palier cela, Joe Biden avait promis une fiscalité plus juste, l'un des points phare de son programme politique.

Celui-ci n'a pas eu peur d'afficher sa volonté de taxer les plus riches alors qu'aujourd'hui, le taux d’imposition moyen des 400 contribuables les plus riches est plus faible que le taux moyen pour toute la population (28 %).

Dans son plan fiscal, Joe Biden cible les personnes dont le revenu est supérieur à 400 000 dollars sur un an. Leurs taux d'imposition passeraient de 37% à 39,6%. La Fondation fiscale estime que d'ici 2021, si le plan fiscal de Biden était adopté, les 1% des contribuables les plus riches verraient leur revenu après impôt réduire de 11,3% et les 5% les plus riches le verraient diminuer de 1,3%.

Joe Biden prévoit également de taxer plus lourdement l’héritage et les revenus du patrimoine, il veut aussi relever l’impôt sur les sociétés de 21 à 28 % et faire passer la taxe sur les profits des entreprises réalisés à l’étranger à 21% contre 10,5 % aujourd'hui.

Concernant la création d'emploi, Joe Biden a indiqué que son plan de croissance comprenait 400 milliards de dollars pour la manufacture et 300 milliards de dollars pour la recherche et le développement, qui, selon lui, pourraient créer 5 millions d'emplois en plus de ceux perdus à cause de l'épidémie de coronavirus.

Biden a également promis de relever le salaire minimum à 15 dollars de l'heure.

Sous la présidence de Biden, la sécurité sociale serait étendue aux personnes de plus de 78 ans, aux personnes à faibles revenus et aux veuves et veufs. Il prévoit de financer cette mesure grâce à la taxe sur les revenus les plus importants.