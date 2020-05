Flexibilité du marché du travail: "C'est la guerre de tranchées et ce n'est pas bon pour la relance" © D.R. Conjoncture François Mathieu

Les fédérations patronales, l'une après l'autre, plaident pour des mesures de flexibilisation du marché du travail. Assouplir le régime des licenciements, augmenter les "heures supplémentaires volontaires", reporter les congés en 2021, etc. Les discussions crispent les partenaires sociaux. L'idée d'un grand "Pacte social" s'éloigne. " Il y a beaucoup trop de batailles de tranchées actuellement, entre la gauche et la droite, entre le nord et le sud, entre patronat et syndicats. Ce n’est pas très bon pour la relance, qui elle demande une stratégie acceptée de tous", estime Philippe Ledent (ING).