"Bien sûr que l’accident de Fukushima a eu des répercussions sur les décisions en termes de production électrique en Belgique. Mais ce n’est pas cela qui a changé radicalement la stratégie. Disons que ça a permis d’accélérer la décision de sortie du nucléaire” annonce d’entrée de jeu Michel Huart, maître de conférences à l’ULB et spécialiste en Énergie et durabilité. Pour lui, Fukushima a surtout eu un effet sur l’opinion publique et la politique. “L’exploitation nucléaire induit des risques, même s’ils sont petits. Les accidents aux États-Unis, à Tchernobyl, à Fukushima… Cela retire des kilomètres carrés de terrains de l’espace habitable. C’est ça, le traumatisme” dit-il. Mais comme il le répète, la sortie du nucléaire était déjà actée en Belgique, et ce depuis la loi de sortie du nucléaire de 2003.