Après avoir obtenu du gouvernement fédéral, il y a dix jours, un prolongement du droit passerelle pour le mois de juin, le ministre des Indépendants, Denis Ducarme (MR), entend poursuivre son lobbying ministériel pour obtenir une nouvelle prolongation de la mesure jusqu’à la fin du mois d’août, a minima. Un droit passerelle qui pourrait d’ailleurs être renforcé, selon les espoirs du ministre libéral.

Aujourd’hui, ce droit passerelle (une allocation de 1 291,69 €/mois ou de 1 614,10 € avec charge de famille) n’est en effet accessible qu’aux travailleurs de secteurs ayant été contraints de fermer complètement, ou pour une durée minimale de 7 jours consécutifs, en plus d’indépendants complémentaires ou pensionnés actifs qui gagnent au-delà de 7 000 € par an. Sont entre autres concernés les membres de l’Horeca, les coiffeurs, les commerces non alimentaires, les agences de voyages, les gérants de cinémas ou encore les professionnels de la santé dont les activités non urgentes ont dû être interrompues pendant au moins sept jours consécutifs.

(...)