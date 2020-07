Geert Noels: “Envisager un nouveau lockdown maintenant, c’est de l’amateurisme” Conjoncture Dorian de Meeûs

© Bauweraerts Didier

Face aux signes avant-coureurs d’une deuxième vague épidémique en Belgique et d’un possible nouveau confinement de la population, l’économiste anversois Geert Noels se montre critique envers la gestion de la crise sanitaire et ne cache pas ses inquiétudes sur les mesures qui pourraient être prises par le Conseil national de sécurité (CNS) à court terme.