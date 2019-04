Acheter en gros, c’est moins cher. Cela semble une évidence et, pourtant, dans la grande distribution, les méga volumes, maxi packs et formats familiaux sont loin d’être un avantage assuré. Une simple visite dans les rayons permet de s’en rendre compte. Parfois, l’avantage est minime et ne vaut pas que l’on stocke de grandes quantités, au risque de ne pas tout consommer et d’être perdant en définitive. Pire, dans certains cas, acheter un lot plutôt qu’un produit individuel revient… bien plus cher.C’est connu, la technique des grandes surfaces est de vous inonder de promotions dès que vous poussez la porte de l’enseigne. Vous achetez alors des produits dont vous n’aviez pas forcément besoin mais vous vous dites :À y regarder de plus près, cependant, ce "prix-là" peut être une très mauvaise affaire.Les grandes surfaces ne sont pas toutes responsables de ces fausses bonnes affaires. Souvent, ce sont les marques elles-mêmes qui décident de proposer des packs soi-disant avantageux pour le consommateur. Le packaging est souvent très alléchant. Du style 2+1 gratuit, 20 % en plus, format économique. Sans y réfléchir, on tombe souvent dans le panneau.(...)