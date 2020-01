Conjoncture Guerre commerciale: les Etats-Unis et la Chine ont signé un accord commercial "historique" Isabelle Lemaire

Un chapitre de la guerre commerciale, qui dure depuis près de deux ans entre la Chine et les États-Unis, s’est clôturé mercredi mais l’armistice n’est pas pour autant signé entre les deux premières économies du monde. Lors d’une cérémonie organisée à la Maison blanche, le président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He ont apposé leur signature sur le texte de la phase 1 de l’accord commercial conclu après des mois de négociations qu’on imagine âpres. Un nouvel épisode de discussions devrait s’ouvrir prochainement, afin d’aboutir à un second accord.