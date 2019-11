Conjoncture Guerre commerciale: un accord entre la Chine et les Etats-Unis bientôt signé ? Maryam Benayad

La guerre économique entre la Chine et les Etats-Unis serait-elle, enfin, sur le point d'aboutir sur un accord ? En tout cas, à Washington, on se dit prêt à annuler certaines taxes douanières en échange de quelques concessions.La réponse de la Chine ne devrait plus tarder.