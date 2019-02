Disons-le d'emblée : c'est la loi de 1996 sur la compétitivité qui bloque aujourd'hui les discussions relatives à l'accord interprofessionnel (AIP) 2019-2020. Et le PS entend changer la donne avec une proposition de loi qui réforme (encore) la loi de 1996 sur la compétitivité et pour laquelle il sollicitera l'urgence. "Pour relancer la concertation sociale et parce que le gouvernement a procédé à un véritable hold-up des travailleurs ces dernières années", explique Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre.

(...)