"A ceux qui rêvent de tout réfédéraliser, cela ne marchera pas" Conjoncture Raphaël Meulders

"On pensait être sorti du tunnel en septembre, mais ce ne sera pas le cas, explique Niko Demeester, le secrétaire général du Voka, le patronat flamand. "il faut donc prolonger le chômage temporaire jusqu'à la fin de l'année pour tous les secteurs si on veut éviter les licenciements collectifs cet automne car les réserves des entreprises s’épuisent”. Pour le Voka, une réorganisation de l'Etat semble inévitable. "Mais nous voulons dire à ceux qui rêvent de tout réfédéraliser – et il y en a – que cela ne marchera pas".