“Il serait cohérent d’élargir l’interdiction de voyage depuis le Brésil à toute l’Europe” Conjoncture T.G. et R.Meu.

Portugal, France, Pays-Bas, Hongrie, Autriche… La liste des pays européens qui suspendent les vols depuis le Brésil s’allonge ces dernières semaines. En cause, la crainte de voir débarquer massivement le très redouté variant brésilien du Covid sur leurs territoires. S’il est techniquement toujours possible de rejoindre le continent européen depuis le plus grand pays d’Amérique latine, des conditions très strictes ont été mises en place dans la plupart des pays du Vieux Continent. Au Royaume-Uni, une quarantaine de 10 jours est imposée dans un hôtel agréé par les autorités pour le voyageur provenant du pays lusophone.