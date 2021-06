Investissements étrangers : l'attractivité belge n’a pas trop souffert avec la crise Conjoncture François Mathieu

© BELGA

"La Belgique a fait preuve de résilience. Malgré la crise sanitaire, on a continué à attirer des investissements étrangers, même si comme partout ailleurs, l’année 2020 a été en recul. La qualité de notre main-d’œuvre dans des secteurs de pointe reste un atout important", lance Marie-Laure Moreau, manager chez Ernst&Young (EY). La société d’études et de conseils vient de publier son traditionnel baromètre d’attractivité et la Belgique, comme ses pairs européens, a vu le nombre de projets d’investissements baisser.