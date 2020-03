Le premier a été pendant dix ans conseiller spécial de François Mitterand, a fondé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et reste l’une des voix les plus écoutées de France sur les thèmes de l’économie et de la finance. Le second a déjà une carrière royale derrière lui dans la finance belge et préside depuis quelques mois aux destinées de la banque privée Degroof Petercam. Jacques Attali et Bruno Colmant étaient destinés à débattre ensemble de l’avenir de la planète finance. Ils l’ont fait, en marge d’un événement organisé en début de semaine par la banque Degroof Petercam au Cercle de Lorraine, en exclusivité pour La Libre. Interview.