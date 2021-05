Cette année, quelque 14 100 Belges ont été sondés. Leur préférence va à Janssen Pharmaceutica, employeur le plus attractif de Belgique pour la cinquième fois. En deuxième et troisième positions, deux nouveaux venus dans le classement : Seris, une entreprise de sécurité qui n’avait jamais occupé le top 20 auparavant, et Nike qui atteint sa meilleure position. L’an passé, le peloton de tête était composé de Deme, Media Huis et Janssen.