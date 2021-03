Jean Hindriks, professeur d’Économie à l’UCLouvain, et Edoardo Traversa, professeur de Droit fiscal au sein de la même université, expliquent comment et pourquoi l'on recours tant au travail noir et la marge de manœuvre de l'Etat.

Le travail au noir en Belgique est une réalité. Faudrait-il changer la fiscalité pour modifier la situation ?

> Lire l'enquête complète: Travail au noir : entre fléau pour l'économie et incontournable moyen de survie.