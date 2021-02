La société que nous connaissons est dopée à la croissance. Sous perfusion, dépendante de la drogue abondante que sont les énergies fossiles. Mais la gueule de bois qui nous attend sera à la hauteur des limites que nous avons réussi à franchir grâce aux progrès technologiques qui en ont découlé.

C’est le constat de Jean-Marc Jancovici, associé fondateur de Carbone 4, un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la décarbonation de l’économie. Ingénieur de formation (École polytechnique), il est également professeur à Mines Paris Tech et président fondateur du think tank The Shift Project, qui a pour objectif de réduire la dépendance aux énergies fossiles et atténuer les effets du changement climatique. Il est également membre du Haut Conseil pour le climat. Entretien.

La décarbonation de l’économie, un combat nécessaire... Mais où en sont les décisions politiques ?