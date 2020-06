Les États de l'Union européenne perdent jusqu'à 15 milliards d'euros au total par an du fait de la présence de produits de contrefaçon sur le marché, indique l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans un rapport publié mercredi.

Ces pertes s'expliquent par les impôts directs et indirects qui ne sont pas perçus, ainsi que les cotisations sociales qui ne sont pas versées par les fabricants illicites. D'après l'estimation de l'EUIPO, le secteur des cosmétiques et des soins personnels, celui des vins et spiritueux, l'industrie pharmaceutique et le secteur des jouets et des jeux perdent jusqu'à 19 milliards d'euros de ventes chaque année dans l'UE du fait de la contrefaçon.

En particulier, les pertes de ventes dans le secteur des cosmétiques et des soins personnels ont augmenté de plus de 2,5 milliards d'euros depuis 2019, ce qui représente la plus forte augmentation parmi les secteurs étudiés par l'Office européen. Environ 14,1% des ventes de produits cosmétiques et de soins personnels (9,6 milliards d'euros) sont perdues chaque année dans l'UE du fait de la présence de produits de contrefaçon. En Belgique, le chiffre est de 11,9%, soit 279 millions d'euros de ventes perdues chaque année, une augmentation de 76 millions d'euros depuis la dernière estimation.

L'analyse de l'EUIPO indique que 97% des produits de contrefaçon dangereux recensés et interceptés aux frontières extérieures de l'UE ont été considérés comme présentant un risque grave pour les consommateurs. La plupart des produits en cause étaient destinés aux enfants; il s'agissait de jouets, d'articles de puériculture ou de vêtements pour enfants.

"Les produits de contrefaçon privent les entreprises légitimes d'une partie de leurs ventes et les pouvoirs publics de recettes indispensables. (...) Et, comme le montre notre collaboration avec Europol, le produit de la contrefaçon peut aussi financer de graves formes de criminalité organisée. Pour y faire face, une action internationale concertée est nécessaire à tous les niveaux", commente Christian Archambeau, directeur exécutif de l'EUIPO.