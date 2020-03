Le coronavirus et la guerre des producteurs poussent le prix du baril de pétrole à un niveau plancher. Des stations belges vendent déjà l’essence 95 à moins d’un euro le litre. Ce n’est peut-être que le début de la crise de l’or noir.

Les cours pétroliers ont continué de chuter mercredi, retrouvant des niveaux plus vus depuis 2002. En cause ? Une offre débordante et une demande mondiale sapée par la pandémie de coronavirus.