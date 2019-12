Le principal conseiller commercial de Donald Trump a affirmé mardi que l'accord commercial partiel avec la Chine sera bien paraphé au mois de janvier mais s'est refusé à confirmer ou démentir des informations faisant état d'une signature dans les prochains jours.

"Nous devrions être en mesure de le signer (l'accord) très certainement en janvier", a déclaré Peter Navarro sur CNBC, soulignant que, pour l'heure, Washington attendait la traduction en chinois des 86 pages du document négocié pendant des mois et sur lequel les principaux négociateurs des deux pays se sont accordés mi-décembre.

Selon une source du quotidien hongkongais South China Morning Post dans son édition de lundi, le vice-Premier ministre Liu He doit se rendre à Washington le week-end prochain pour une visite dont le point d'orgue serait la signature de l'accord commercial de 'phase 1'.

M. Navarro a refusé commenter ces informations. Le 19 décembre, Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor avait lui aussi évoqué une signature début janvier.

Il s'est une nouvelle fois félicité du contenu de l'accord qui comprend selon lui des avancées en matière de transfert forcé des technologies ainsi qu'un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises du secteur financier.

Il a aussi affirmé que les Chinois avaient accepté d'acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains sur une période de deux ans à partir d'un point de référence en 2017.

"Environ un quart consiste en produits agricoles mais il y a aussi de l'énergie, des services et des produits manufacturiers", a souligné le conseiller.

"Voilà qui pourrait combler un bon bout du déficit commercial avec la Chine et donc c'est un bon accord", a-t-il insisté.

Il a en outre affirmé qu'un de ses chantiers prioritaires pour 2020 serait de travailler avec les grands du commerce en ligne pour en expurger les produits contrefaits en Chine.

"Le flot (de ces contrefaçons) venu de Chine est terrifiant. Cela ne nous coûte pas seulement des emplois mais on trompe également le consommateur quand on ne le met pas en danger", a souligné M. Navarro, expliquant que ce serait une partie importante des négociations à venir avec Pékin pour les phases 2 et 3.