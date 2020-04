La Commission européenne a annoncé mercredi qu’elle soutiendrait le secteur agricole, par différentes mesures, pendant la crise du coronavirus. Plusieurs États membres, dont la Belgique, préoccupés par les difficultés rencontrées par les agriculteurs, avaient sollicité le commissaire à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski. La Belgique avait demandé qu’on active les mécanismes de régulation du marché afin d’éviter un effondrement des prix des produits agricoles. Le commissaire a répondu favorablement à ces propositions.

Depuis l’éclatement de la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, des cantines scolaires, des marchés, les producteurs ont du mal à trouver des débouchés pour certains produits comme le lait, le fromage, le sucre, la viande, la volaille, les fruits et légumes et les fleurs.

Alors, concrètement et sans doute dès la fin avril, l’Europe va accorder des aides financières au stockage privé de produits laitiers, de fleurs, de pommes de terre et de viande. Des volumes de ces produits pourront donc être retirés du marché pendant une période comprise entre deux et six mois, le temps qu’il se refasse une santé.