L'Europe propose l'élargissement de l'appellation "vin", y compris pour le 0° Conjoncture Isabelle Lemaire

C’est dans un climat difficile, de crise sanitaire qui a révélé l’importance de l’agriculture, de crise économique qui est y liée et d’enjeux environnementaux à atteindre, que la réforme de la Politique agricole commune (Pac) va être soumise cette semaine au vote du Parlement européen. Enfin, on est encore loin d’un vote final puisque plus de mille amendements aux textes ont été déposés. Ils seront passés en revue dès mercredi et cela devrait prendre des jours. Trois rapporteurs de la Pac post-2020 ont été désignés. Parmi eux, Éric Andrieu, eurodéputé socialiste français et membre de la commission de l’agriculture du Parlement. Depuis 2018, il planche sur le volet "Organisation du marché agricole" (OCM) de la Pac et il nous livre quelques éléments phare qui le composent.