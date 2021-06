Libre Eco week-end | Le dossier

Tout qui se promène à Durbuy, La Roche ou Bouillon l’entend, à défaut de le savoir : les Flamands composent le premier public du tourisme wallon (un tiers des nuitées), devant les Néerlandais et les Wallons (un cinquième des nuitées chacun). Et c’est encore plus vrai dans la seule province de Luxembourg qui abrite une grande partie de l’Ardenne, où ils ont compensé, ces dernières années, le léger tassement de la clientèle néerlandaise.