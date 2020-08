L'économie des Etats-Unis reste "saine" mais le chômage pourrait rester élevé pendant longtemps en particulier dans les secteurs qui ont été les plus durement affectés par la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, a indiqué jeudi le président de la Banque centrale.

"L'économie était solide en février. Donc, il y a beaucoup de force dans l'économie. La reprise en mai et juin est intervenue plus tôt et a été plus forte que prévu", ce qui signifie qu'il y a "toujours une économie saine à l'exception des secteurs directement touchés" par la crise sanitaire, a déclaré Jerome Powell, citant les secteurs de la restauration, du voyage et de l'hôtellerie. Mais il a estimé qu'une fois la maladie "sous contrôle", "le reste de l'économie pourra se redresser assez rapidement".