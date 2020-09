Surprise, une légère amélioration se dessine sur le front économique.

En mai, dans les coulisses du Parlement et les arcanes des institutions chargées de missions socio-économiques, c’était la soupe à la grimace. Le déficit budgétaire pointait déjà à plus de 40 milliards d’euros, et les chiffres les plus fous, de 60 à 70 milliards, circulaient.