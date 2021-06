L'activité économique dans la zone euro affiche en juin la plus forte croissance depuis 15 ans, la reprise après la crise du coronavirus gagnant du terrain. C'est ce qu'a indiqué mercredi l'institut britannique d'études de marché Markit. Cette croissance est principalement due à la poursuite de l'assouplissement des mesures corona et aux vaccinations contre le virus. Par exemple, dans le secteur des services, notamment l'hôtellerie, le commerce de détail et le tourisme, les affaires vont mieux.

L'indice des directeurs d'achat de Markit, qui reflète l'activité économique, a augmenté à un niveau de 59,2. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis juin 2006. Un score de 50 ou plus indique une croissance, en dessous une décroissance. L'indice du secteur des services dans la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis 41 mois. La croissance de l'industrie se situe également à un niveau très élevé.

"L'économie de la zone euro croît à un rythme jamais vu depuis 15 ans, les entreprises étant confrontées à une très forte hausse de la demande. La reprise est de plus en plus généralisée et se déplace de l'industrie manufacturière vers les services, en particulier pour les entreprises qui fournissent des services aux consommateurs", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef de Markit.