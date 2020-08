L'euro progressait encore mercredi face à un dollar souffrant notamment de la difficulté pour les politiciens américains à s'accorder sur un nouveau plan d'aide destiné aux chômeurs.

Vers 08H50 GMT (10H50 à Paris), l'euro prenait 0,27% face au billet vert, à 1,1834 dollar.

"Beaucoup considèrent que les États-Unis ont pris du retard par rapport à l'Europe dans leur réponse à la crise sanitaire et dans la capacité de leurs législateurs à engager et à mettre en oeuvre un plan de sauvetage économique", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Les républicains et les démocrates américains peinent à s'accorder sur une nouvelle aide destinée aux millions d'Américains au chômage à cause du Covid-19.

Et selon Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank, l'attention du marché est dorénavant dominée par ces négociations tandis que de nouveaux chiffres sur l'emploi sont attendus plus tard dans la journée et vendredi.

De plus, "la baisse continue des rendements réels (obligataires) contribue à la hausse du prix de l'or (qui a atteint mercredi un nouveau record historique, à 2.039,93 dollars l'once, ndlr) et à l'affaiblissement du dollar", a ajouté Lee Hardman, analyste pour MUFG.

La valeur d'une devise a tendance à suivre l'évolution des rendements obligataires, dans le sens où ces derniers reflètent l'avis du marché dans les perspectives économiques futures.