Le siège de président de l’Eurogroupe qu’abandonne le Portugais Mario Centeno, après les deux années et demie de son unique mandat, suscite la convoitise. L’Espagnole Nadia Calviño, l’Irlandais Paschal Donohoe et le Luxembourgeois Pierre Gramegna vont chacun tenter ce jeudi après-midi de recueillir au moins dix des dix-neuf voix des ministres des Finances des pays de la zone euro. Certes, l’Eurogroupe n’apparaît plus aussi incontournable et puissant qu’à l’époque de la crise de la dette et en particulier de son volet grec. Certes encore, le cénacle n’est pas une institution européenne à proprement parler. La Cour de justice de l’UE a récemment rappelé qu’elle était incompétente pour juger des recours introduits contre lui par des particuliers s’estimant lésés par le plan d’aide à Chypre, qui avait abouti à une ponction de leurs dépôts bancaires.