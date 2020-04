Le stockage privé de viande, de pommes de terre et de lait devrait être prochainement autorisé, comme le demandait la Belgique.

La Commission européenne a annoncé mercredi qu'elle soutiendrait le secteur agricole, par différentes mesures, pendant la crise du coronavirus. Plusieurs États membres, dont la Belgique, préoccupés par les difficultés rencontrées par les agriculteurs, avaient sollicité le commissaire à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski. La Belgique avait demandé qu'on active les mécanismes de régulation du marché afin d'éviter un effondrement des prix des produits agricoles. Le commissaire a répondu favorablement à ces propositions.

Depuis l'éclatement de la crise sanitaire et la fermeture des restaurants, des cantines scolaires, des marchés, les producteurs ont du mal à trouver des débouchés pour certains produits comme le lait, le fromage, le sucre, la viande, la volaille, les fruits et légumes et les fleurs. Si rien n'est mis en place, les secteurs de l'agriculture, du maraîchage et de l'horticulture, structurellement fragiles, risquent de connaître de très grosses difficultés financières.



Alors, concrètement et sans doute dès la fin avril, l'Europe va accorder des aides financières au stockage privé de produits laitiers, de fleurs, de pommes de terre et de viande. Des volumes de ces produits pourront donc être retirés du marché pendant une période comprise entre deux et six mois, le temps qu'il se refasse une santé.



Régulation volontaire de la production de lait

Le secteur laitier devrait avoir l'autorisation de réguler collectivement sa production pendant quelques mois, comme cela avait été le cas en 2016 et 2017 pendant la crise du lait, avec un certain succès puisque les prix avaient alors remonté.

Les producteurs d'huile d'olive, de vin, de fruits et de légumes, de miel pourraient également être aidés par l'Europe.

En Belgique, il est encore un peu tôt pour savoir quand et comment ces mesures, qui doivent encore être avalisées par les États membres, vont être mises en œuvre. Les trois ministres de l'Agriculture ont en tout cas fait connaître leurs souhaits.

Don de tonnes de pommes de terre aux banques alimentaires

La Belgique a proposé à l'Europe une compensation de 30 millions d'euros, co-financée par les autorités nationales, pour le secteur horticole. Les ministres belges envisagent un stockage privé de lait, moyennant une aide financière de l'Europe, voire une réduction volontaire et temporaire de la production.



La Flandre a fait savoir jeudi que, sur initiative de la fédération sectorielle Belgapom, elle donnera chaque semaine et jusqu'au 25 mai 25 tonnes de pommes de terre ne pouvant pas être écoulés aux banques alimentaires, afin d'aider les plus démunis. Les producteurs seront rémunérés. Du côté wallon, 700.000 tonnes de pommes de terre sont actuellement stockées.



Pour le sucre, la Belgique veut que l'on surveille étroitement l'évolution du marché et qu'on réduise, si besoin, les importations venant de pays extra-européens. Une demande de mesures de soutien aux producteurs de volailles, qui perdent environ collectivement deux millions d'euros par mois, est aussi formulée. Enfin, il faudra surveiller le marché de la viande de bœuf et éventuellement stocker les invendus.