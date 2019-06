C'est un record! La Commission européenne a comptabilisé 45 nouvelles barrières commerciales et 425 toujours actives dans 59 pays.

Elles ont eu un impact économique considérable pour les exportateurs de l'UE, qui a plus que doublé par rapport à l'année précédente. Dans le top 10 des pays qui mettent le plus de freins aux exportations européennes, on trouve la Chine.