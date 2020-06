Camille Delannois, Antonin Marsac et Olivier le Bussy

Pour surmonter la crise économique provoquée par le coronavirus, l’Union européenne et ses États membres sortent le grand jeu. Plan de relance de 750 milliards d’euros, rachats d’actifs par la Banque centrale européenne pour plus de 1 000 milliards, mesures européennes d’urgence pour 540 milliards, plus de 3 000 milliards d’aides d’État…

Comment l’économie européenne se remettra-t-elle de la pandémie de Covid-19 qui l’a mise sur le flanc ? Sera-t-elle plus vaillante, résiliente, mieux adaptée aux évolutions du monde à cinq ans de distance ? En quoi sortira-t-elle modifiée par l’épreuve qu’elle traverse ? Personne ne peut prétendre apporter une réponse claire et définitive à la question, a fortiori que le futur très immédiat est encore lourd d’incertitudes. Cependant, à entendre les différents économistes interrogés par La Libre, quelques tendances peuvent être observées.