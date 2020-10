L'an dernier, l'Union européenne s'est dotée d'un règlement pour mieux contrôler les investissements directs étrangers (IDE) faits sur son territoire (lire ci-dessous). L'objectif est de protéger "la sécurité et l'ordre public" et de défendre "les intérêts stratégiques" européens. Dans le viseur, les investissements chinois mais pas seulement. Depuis le 11 octobre, une mesure est entrée en application : chaque État membre qui reçoit une proposition d'investissement de la part d'un pays tiers est tenu d'en informer les 26 autres.

Charles Pommiès est avocat au bureau bruxellois du cabinet Allen & Overy, spécialisé dans les fusions-acquisitions et le droit de la concurrence. Il a été basé à Pékin, de 2014 à 2018, où il a représenté des investisseurs chinois intéressés par des acquisitions ou des investissements à l'étranger et plus particulièrement en Europe. De ce fait, sa lecture des enjeux liés aux investissements chinois tranche parfois singulièrement avec celle, plus alarmiste, que l'on entend régulièrement. Un exemple, Charles Pommiès estime que le rachat en 2016 du port grec du Pirée par le groupe Cosco n'est "pas très grave. Je ne vois pas en quoi cela affecte la souveraineté de l’Europe, en quoi ce port est un intérêt stratégique. Mais peut-être que je suis trop naïf… Si tous les ports européens étaient aux mains des Chinois, je commencerais peut-être à me poser certaines questions", indique-t-il. (...)