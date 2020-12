Joseph Safra, banquier libano-brésilien et l'homme le plus riche du Brésil, est mort ce jeudi. Agé de 82 ans, il s'est éteint "de causes naturelles", à Sao Paulo. C'est Safra Group, banque qui porte son nom, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué.

Né en 1938 à Beyrouth, membre de la communauté juive libanaise, il s'était installé au Brésil en 1962 pour reprendre avec ses frères la banque fondée par son père, décédé l'année suivante.

Milliardaire philanthrope

Le groupe Safra est devenu par la suite un empire financier, présent aujourd'hui dans plus de 25 pays. D'après le classement du magazine Forbes, Joseph Safra était l'homme le plus riche du Brésil et possédait la 63e fortune au monde, estimée à 23,2 milliards de dollars.

Mécène et philanthrope, il avait reversé une partie de cette fortune à des projets de recherche médicale. Il avait également acquis des sculptures d'Auguste Rodin pour en faire don à la Pinacothèque de Sao Paulo, un des principaux musées de la ville.

En 1999, son frère Edmond était mort asphyxié lors d'un incendie criminel provoqué dans son appartement de Monaco par l'un de ses aide-soignants, une affaire qui avait défrayé la chronique.