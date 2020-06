Ce sont des restaurateurs rassurés qui entameront, dès ce jeudi matin, l’adaptation de leur établissement à sa nouvelle réalité : plus grandes tablées (jusqu’à 10), plus longue plage horaire (jusqu’à 1 heure du matin) et, surtout, possibilité d’accueillir des clients qui ne se seraient pas enregistrés. Réserver sa place pour un dîner, passe encore, mais pour un café, un verre de bière, une glace ou une gaufre, cela aurait été compliqué.