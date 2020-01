C’est le 28 juin que l’Europe annonçait qu’au bout de 20 ans de négociations, elle était parvenue à un accord commercial avec les pays du Mercosur, soit le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay. Cet accord porte sur la suppression des droits de douane , d’un montant de plus de 4 milliards d’euros, sur 91 % des exportations de produits européens vers ces pays d’Amérique latine et sur 92 % des importations de l’Union européenne (UE) de produits sud-américains.