L’impôt minimum mondial, "un accord de pays riches pour les pays riches"? Conjoncture Franck Bouaziz pour Libération

© AFP La secrétaire au Trésor Janet Yellen, accueillie par le ministre britannique de l'Economie Rishi Sunak, à l'occasion du G7 organisé à Londres.

Poussé par l’administration Biden, le projet d’impôt minimum mondial sur les sociétés est en fait le résultat d’une réflexion qui mûrit depuis plusieurs années au sein de l’OCDE et de ses 38 Etats représentant 75 % des échanges commerciaux mondiaux. C’est un Français, Pascal Saint-Amans, ancien fonctionnaire du service de la législation fiscale à Bercy, qui pilote ce dossier au sein de l’organisation. Réunis à Londres, ce vendredi et samedi, les membres du G7 devraient soutenir le principe de ce nouveau dispositif fiscal international sur les sociétés visant à renflouer les caisses des Etats vidées par la crise sanitaire et lutter contre la concurrence fiscale entre pays.