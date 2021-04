L’industrie alimentaire a fait bloc, mais accuse des pertes individuelles Conjoncture Charlotte Mikolajczak

© Belga Image Le secteur pâtit d’une diminution du chiffre d’affaires, mais faible de -1,7 % à 54,4 milliards d’euros.

“Nous ne sommes pas le secteur le plus fortement touché, admet Carole Dembour, Economic Affairs Advisor. Globalement, la perte de chiffre d’affaires est modérée. Il n’empêche que ce recul cache des réalités parfois tragiques. Notamment pour les entreprises qui travaillent avec le tourisme et qui accusent des pertes supérieures à 50 %.” Ou pour celles qui ont l’Horeca ou l’événementiel pour clients, qui n’ont toujours pas rouvert. “Et puis, si le recul des ventes est modéré, dit encore Carole Dembour, c’est qu’il a été très bon au premier trimestre (+6,7 % par rapport au même trimestre en 2019), avant de reculer de 4,3 % sur les trois autres. On n’avait plus connu cela depuis 2008.”