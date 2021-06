Le secteur de l'alimentaire vit des heures difficiles. Véritable poumon économique -- au sud du pays, il a été frappé de plein fouet à travers toutes les tranches de son activité.informe Fevia Wallonie, la voix de l’industrie alimentaire wallonne.

Outre le recul du chiffre d'affaires, c'est aussi celui des investissements qui inquiète Fevia. "La crise a aussi poussé l’industrie alimentaire à reporter, voire annuler, ses investissements. Elle a investi un montant de 398 millions d’euros en 2020, soit une chute de 18,5 % par rapport à l’année précédente. Alors que le secteur réalise plus d’un quart des investissements industriels en Wallonie, ceux-ci ont chuté de près d’un cinquième."

Les exportations ont aussi été en recul, avec la conjugaison du Covid-19 et du Brexit.

Flambée des prix, et du besoin de soutien financier

Dans ce contexte déjà compliqué, les acteurs du secteur doivent également faire face à une forte augmentation des coûts et à des pénuries pour plusieurs matières premières : énergie, transport, emballage, coûts de production, etc. Tous les indicateurs sont actuellement orientés à la hausse. "Fevia Wallonie demande donc que ces augmentations de coûts puissent être réparties équitablement entre les différents maillons de la chaîne. D’autant plus que l’industrie alimentaire, en tant que secteur essentiel, doit pouvoir continuer à garantir l’approvisionnement alimentaire", précise encore le communiqué.

A la lumière de ces différentes variables, Fevia plaide donc pour un maintien des aides à destination des secteurs. "La hausse actuelle des prix est un coup de massue pour notre secteur. Il est dès lors impératif que les mesures actuelles de soutien aux entreprises les plus touchées, dont le chômage temporaire, la réduction ONSS, les reports de charges, les primes régionales ou les crédits, soient poursuivies dans la phase de reprise", déclare Guy Paternoster, président de Fevia Wallonie. "Nous devons aider nos entreprises à se préparer à la relance progressive : les aides en termes de solvabilité et la préservation de leur compétitivité, sans nouvelles charges supplémentaires, sont capitales."

A l'avenir, le secteur devra qui plus est encore consentir de lourds investissements en matière d'écologie et de durabilité.